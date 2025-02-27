Трамп заявив, що Україна "може забути" про вступ до НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна в межах припинення повномасштабного вторгнення Росії "може забути" про вступ до НАТО. Про це він сказав під час першого засідання кабінету міністрів, яке транслював Білий дім.
"Я можу сказати, що НАТО... ви можете забути про це. Я вважаю, що це, ймовірно, причина, через яку все почалося (повномасштабна війна РФ проти України. – Ред.)", – заявив президент США.
У Трампа спитали: чи доведеться піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну.
"Так, він зробить це... Йому доведеться зробити це", – переконаний він.
Трамп вважає, що Путін захотів би повністю окупувати Україну, якби при владі у Штатах залишилися демократи та через це війна без спроб укласти мир тривала б нібито ще довше.
"І я також вірю: якби нас не обрали, якби ця адміністрація не виграла вибори з великим відривом, то війна тривала б довго, і він [Путін] захотів би забрати все це собі", – сказав президент Штатів.
Він додав, що Путін продовжував би йти через Україну і з часом загинули б ще більше людей.
Водночас він назвав російського диктатора "дуже розумним хлопцем" і "дуже хитрою людиною".
- 12 лютого глава Пентагону Гегсет заявив про нереалістичність вступу України до НАТО та її повернення до кордонів 2014 року.
- Умєров у відповідь сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".
- Але за даними NBC, Україну можуть автоматично прийняти до НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду.