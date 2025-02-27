Трамп заявив, що Україна "може забути" про вступ до НАТО

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна в межах припинення повномасштабного вторгнення Росії "може забути" про вступ до НАТО. Про це він сказав під час першого засідання кабінету міністрів, яке транслював Білий дім.

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"Я можу сказати, що НАТО... ви можете забути про це. Я вважаю, що це, ймовірно, причина, через яку все почалося (повномасштабна війна РФ проти України. – Ред.)", – заявив президент США.

У Трампа спитали: чи доведеться піти на поступки російському диктатору Володимиру Путіну.

"Так, він зробить це... Йому доведеться зробити це", – переконаний він.

Трамп вважає, що Путін захотів би повністю окупувати Україну, якби при владі у Штатах залишилися демократи та через це війна без спроб укласти мир тривала б нібито ще довше.

"І я також вірю: якби нас не обрали, якби ця адміністрація не виграла вибори з великим відривом, то війна тривала б довго, і він [Путін] захотів би забрати все це собі", – сказав президент Штатів.

Він додав, що Путін продовжував би йти через Україну і з часом загинули б ще більше людей.

Водночас він назвав російського диктатора "дуже розумним хлопцем" і "дуже хитрою людиною".

12 лютого глава Пентагону Гегсет заявив про нереалістичність вступу України до НАТО та її повернення до кордонів 2014 року.

Умєров у відповідь сказав, що "ми хочемо і будемо країною НАТО".

Але за даними NBC, Україну можуть автоматично прийняти до НАТО, якщо Росія порушить мирну угоду.