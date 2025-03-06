Залужный: США разрушают мировой порядок, следующей целью России может стать Европа

Валерий Залужный (Фото: t.me/Zaluzhnui)

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что США "разрушают" существующий мировой порядок и предупредил, что следующей целью Россия может оказаться Европа. Об этом он сказал на заседании комиссии в британском аналитическом центре Chatham House, передает CNN.

Залужный предостерег США от попыток договориться с Россией "на полпути".

"Дело не только в "оси зла" и России, пытающихся пересмотреть мировой порядок, но и в том, что США окончательно разрушают этот порядок", – сказал он.

По словам посла, недавние действия правительства США "поставили под сомнение" единство Запада. Он отметил, что Америка теперь пытается переложить вопрос безопасности исключительно на Европу без участия США.

Также Залужный считает, что военный альянс НАТО "в ближайшем будущем" может перестать существовать.

"Мы видим, что сейчас Белый дом делает шаги к Кремлю, пытаясь пойти ему навстречу, поэтому следующей целью России может стать Европа", – сказал посол Украины.