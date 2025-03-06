Залужний: США руйнують світовий порядок, наступною ціллю Росії може стати Європа

Валерій Залужний (Фото: t.me/Zaluzhnui)

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що США "руйнують" чинний світовий порядок, і попередив, що наступною метою Росії може виявитися Європа. Про це він сказав на засіданні комісії у британському аналітичному центрі Chatham House, повідомляє CNN.

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Залужний застеріг США від спроб домовитися з Росією "на пів дорозі".

"Річ не тільки у "вісі зла" та Росії, які намагаються переглянути світовий порядок, а й у тому, що США остаточно руйнують цей порядок", – сказав він.

За словами посла, нещодавні дії уряду США "поставили під сумнів" єдність Заходу. Він зазначив, що Америка тепер намагається перекласти безпекове питання виключно на Європу без участі США.

Також Залужний вважає, що військовий альянс НАТО "найближчим часом" може перестати існувати.

"Ми бачимо, що зараз Білий дім робить кроки до Кремля, намагаючись піти йому назустріч, тож наступною метою Росії може стати Європа", – сказав посол України.