Трамп хоче не допомагати у разі нападу країнам НАТО, які не збільшили витрати на оборону – NBC News

Президент США вимагає від союзників збільшення витрат до 5% від ВВП, самі Штати не досягли цього показника

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп розглядає зміни політики своєї країни щодо НАТО. Зокрема, згідно з ними, Штати не будуть приходити на допомогу союзнику, якщо той не досяг необхідного рівня витрат на оборону. Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на трьох анонімних чинних та колишніх високопосадовців США та одного неназваного конгресмена.

За даними чиновників, Трамп обговорив з помічниками можливість калібрування участі Америки у НАТО в такий спосіб, щоб сприяти членам Альянсу, які витрачають певний відсоток свого ВВП на оборону.

Як частина потенційної зміни політики, США зможуть не захищати іншого члена НАТО, який зазнав нападу, якщо він не досягне порогу витрат на оборону, зазначили співбесідники. Якщо Трамп дійсно внесе цю зміну, то це означатиме значний відхід від п'ятої статті Північноатлантичного договору, згідно з яким напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

Джерела повідомили, що окрім цього лідер США розглядає можливість зміни політики, у межах якої Штати можуть обрати пріоритет військових навчань з тими членами НАТО, які витрачають встановлений відсоток ВВП на оборону. Адміністрація Трампа вже сигналізувала європейським союзникам, що Штати можуть скоротити свою військову присутність у Європі, і одним з варіантів, який зараз розглядається, є зосередження частини американських військ навколо або у країнах Альянсу, які збільшили свої витрати на оборону, розповіли посадовці.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недосягнення показника у 2% ВВП на оборонні витрати, а також нещодавно заявив, що члени Альянсу мають витрачати 5%, хоча самі Штати цього не роблять.

У 2024 році витрати 23 з 32 країн-членів НАТО перевищили 2% від їх ВВП, п'ять з них (Естонія, Греція, Латвія, Польща та США) витратили на оборону понад 3%. Найвищий показник має Польща – 4,12%.

Представник Ради нацбезпеки США повідомив медіа, що "президент Трамп відданий НАТО та п'ятій статті".

Сенатор-демократ Кріс Кунс, старший у комісії з міжнародних відносин, заявив, що кандидат Трампа на посаду посла США у НАТО Мет'ю Вітакер "дав дуже обнадійливі відповіді" щодо прихильності американської влади до НАТО та статті про колективну оборону.

Під час першої каденції Трамп погрожував вивести США з Альянсу та ставив під сумнів цінність п'ятої статті. Вона була розроблена для захисту європейських країн від СРСР під час холодної війни. На практиці принцип колективної безпеки був використаний лише один раз – після атаки на США терористів угрупування "Аль-Каїда" 11 вересня 2001 року.