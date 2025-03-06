Politico: Трамп поглиблює кризу довіри в НАТО через обмін розвідданими

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Обмін розвідувальними даними між країнами НАТО під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного, а "землетрус", спричинений президентом США Дональдом Трампом, ризикує погіршити ситуацію. Про це повідомила газета Politico із посиланням на чинних та колишніх офіційних осіб Альянсу та служби безпеки НАТО.

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Між традиційними західними членами Альянсу та порівняно новими членами з колишнього комуністичного табору вже давно існує напруга, спричинена недовірою.

Ситуація погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії до України, коли Угорщину, до якої нещодавно приєдналася Словаччина, вважають ненадійними, заявили вісім чинних і колишніх посадовців НАТО та служби безпеки, які знають про обмін розвідданими в Альянсі.

Але зближення США з Росією похитує ядро Альянсу – спонукає країни задуматися про ризик обміну розвідданими з Вашингтоном, заявили п’ятеро співрозмовників.

Розмови щодо надійності США посилилися цього тижня, коли стало відомо, що Штати тимчасово припинили обмін розвідданими з Україною, щоб чинити тиск на Київ.

"У коридорах НАТО багато шепоту про майбутнє обміну розвідданими всередині Альянсу", – сказала Джуліан Сміт, пані посол США в НАТО за президентства Джо Байдена. Вона додала, що "чула занепокоєння деяких союзників" щодо того, чи Вашингтон продовжуватиме ділитися розвідувальною інформацією з Альянсом.

Вибір Трампа на посаду директорки Національної розвідки Тулсі Габбард також викликав занепокоєння, сказав Густав Грессель, аналітик Національної академії оборони Відня та колишній співробітник Європейської ради з міжнародних відносин.

Габбард повторює наративи Росії щодо війни в Україні та Сирії. Крім того, вона зустрічалася з колишнім диктатором Сирії Башаром Асадом, якого міжнародна спільнота ізолювала за використання хімічної зброї проти власних громадян.

"Звичайно, існує корозія через підхід до України, але ми залишаємося із думкою, що у Трампа немає реальних проблем із НАТО, окрім витрат", – зазначив один зі співрозмовників.

Колишній посадовець НАТО підтвердив, що багато обміну розвідданими відбувалося на двосторонній основі, а не на зустрічах між усіма членами НАТО.

Водночас деякі офіційні особи заперечили, що нещодавні потрясіння в Альянсі вплинули на обмін розвідданими.

Обмін розвідданими може бути дуже потужним, як це сталося, коли адміністрація Байдена розповідала про підготовку Росії до повномасштабного вторгнення до України, що зіграло вирішальну роль у попередженні союзників.

Але через три роки та з вирішальними політичними змінами під керівництвом Трампа майбутня роль американської розвідки залишається під питанням.

"Зараз питання полягає в тому, чи залишиться обмін інформацією ключовою особливістю трансатлантичної роботи в НАТО, враховуючи питання, які виникають у союзників щодо того, чи є США неупередженими у веденні війни в Україні та майбутніх переговорах", — сказала Сміт.