Politico: Трамп усугубляет кризис доверия в НАТО из-за обмена разведданными

Дональд Трамп (Фото: Francis Chung/EPA)

Обмен разведывательными данными между странами НАТО под угрозой, поскольку члены Альянса становятся все более осторожными друг к другу, а "землетрясение", вызванное президентом США Дональдом Трампом, рискует усугубить ситуацию. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на действующих и бывших официальных лиц НАТО и службы безопасности НАТО.

Между традиционными западными членами Альянса и относительно новыми членами из бывшего коммунистического лагеря уже давно существует напряжение, вызванное недоверием.

Ситуация усугубилась после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Венгрию, к которой недавно присоединилась Словакия, считают ненадежными, заявили восемь действующих и бывших чиновников НАТО и службы безопасности, знающие об обмене разведданными в Альянсе.

Но сближение США с Россией пошатывает ядро ​​Альянса – побуждает страны задуматься о риске обмена разведданными с Вашингтоном, заявили пятеро собеседников.

Разговоры о надежности США усилились на этой неделе, когда стало известно, что Штаты временно прекратили обмен разведданными с Украиной, чтобы оказывать давление на Киев.

"В коридорах НАТО много шепота о предстоящем обмене разведданными внутри Альянса", — сказала Джулиан Смит, посол США в НАТО при президентстве Джо Байдена. Она добавила, что "слышала обеспокоенность некоторых союзников" относительно того, будет ли Вашингтон продолжать делиться разведывательной информацией с Альянсом.

Выбор Трампа на должность директора Национальной разведки Тулси Габбард также вызвал беспокойство, сказал Густав Грессель, аналитик Национальной академии обороны Вены и бывший сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Габбард повторяет нарративы России по поводу войны в Украине и Сирии. Кроме того, она встречалась с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом, которого международное сообщество изолировало за использование химического оружия против собственных граждан.

"Конечно, существует коррозия из-за подхода к Украине, но мы остаемся при мнении, что у Трампа нет реальных проблем с НАТО, кроме расходов", – отметил один из собеседников.

Бывший чиновник НАТО подтвердил, что много обмена разведданными происходило на двусторонней основе, а не на встречах между всеми членами НАТО.

В то же время некоторые официальные лица отрицают, что недавние потрясения в Альянсе повлияли на обмен разведданными.

Обмен разведданными может быть очень мощным, как это произошло, когда администрация Байдена рассказывала о подготовке России к полномасштабному вторжению в Украину, что сыграло решающую роль в предупреждении союзников.

Но три года спустя и с решающими политическими изменениями под руководством Трампа будущая роль американской разведки остается под вопросом.

"Сейчас вопрос состоит в том, останется ли обмен информацией ключевой особенностью трансатлантической работы в НАТО, учитывая возникающие у союзников вопросы относительно того, являются ли США беспристрастными в ведении войны в Украине и предстоящих переговорах", — сказала Смит.