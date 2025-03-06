Мелоні запропонувала поширити на Україну статтю НАТО про колективний захист без вступу

Джорджа Мелоні (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україні слід надати захист з боку НАТО без фактичного членства в Альянсі. Про це вона розповіла у кулуарах зустрічі лідерів Євросоюзу в Брюсселі, передає агенція Bloomberg.

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Мелоні заявила, що "нам потрібно подумати про більш довговічні рішення", аніж відправлення європейських миротворчих сил до України.

За словами політикині, було б набагато ефективніше розширити дію п'ятої статті Північноатлантичного договору НАТО. Це положення гарантує колективну безпеку країн-членів Альянсу (напад на одного є нападом на всіх).

Прем'єрка Італії вперше підтримала таку ідею у таких чітких формулюваннях. І хоча Мелоні розглядається як потенційний посередник між Європою та президентом США Дональдом Трампом, така пропозиція навряд чи знайде підтримку у Штатах, зазначає Bloomberg.

Політикиня акцентувала, що її ідея – це "зовсім інша річ, ніж вступ до НАТО", але вона передбачає поширення на Україну можливостей, які мають країни-члени Альянсу.

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