Мелоні запропонувала поширити на Україну статтю НАТО про колективний захист без вступу
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Україні слід надати захист з боку НАТО без фактичного членства в Альянсі. Про це вона розповіла у кулуарах зустрічі лідерів Євросоюзу в Брюсселі, передає агенція Bloomberg.
Мелоні заявила, що "нам потрібно подумати про більш довговічні рішення", аніж відправлення європейських миротворчих сил до України.
За словами політикині, було б набагато ефективніше розширити дію п'ятої статті Північноатлантичного договору НАТО. Це положення гарантує колективну безпеку країн-членів Альянсу (напад на одного є нападом на всіх).
Прем'єрка Італії вперше підтримала таку ідею у таких чітких формулюваннях. І хоча Мелоні розглядається як потенційний посередник між Європою та президентом США Дональдом Трампом, така пропозиція навряд чи знайде підтримку у Штатах, зазначає Bloomberg.
Політикиня акцентувала, що її ідея – це "зовсім інша річ, ніж вступ до НАТО", але вона передбачає поширення на Україну можливостей, які мають країни-члени Альянсу.
- 12 лютого, під час засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони США Гегсет заявив, що членство України в НАТО не є реалістичним результатом врегулювання війни шляхом переговорів, а натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.
- Міністр оборони Умєров відповів на слова Гегсета тезою про незмінність позиції України щодо членства в Альянсі.