Белый дом о полномасштабной войне: Трамп разочарован лидерами Украины и России
Президент США Дональд Трамп разочарован президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в вопросе завершения полномасштабной войны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны в Украине", – сказала она.
Представитель Белого дома в очередной раз подчеркнула, что Трамп хочет завершения полномасштабной войны России против Украины, ведь "с обеих сторон погибают люди" и вооруженная агрессия продолжается "уже слишком долго".
Ливитт отметила, что у США контакты как с Украиной, так и с Россией. Диалог по "урегулированию конфликта" продолжается и, по ее словам, Трамп лично вовлечен в работу.
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