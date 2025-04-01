Белый дом о полномасштабной войне: Трамп разочарован лидерами Украины и России

Кэролайн Ливитт заявила, что лидер США лично приобщен к диалогу о мире в Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA/ALEXANDER DRAGO)

Президент США Дональд Трамп разочарован президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в вопросе завершения полномасштабной войны. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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"Трамп разочарован лидерами обеих сторон войны в Украине", – сказала она.

Представитель Белого дома в очередной раз подчеркнула, что Трамп хочет завершения полномасштабной войны России против Украины, ведь "с обеих сторон погибают люди" и вооруженная агрессия продолжается "уже слишком долго".

Ливитт отметила, что у США контакты как с Украиной, так и с Россией. Диалог по "урегулированию конфликта" продолжается и, по ее словам, Трамп лично вовлечен в работу.