Дуда про погрози РФ Польщі та країнам Балтії: Радянська школа пропаганди

Президент Польщі відреагував на заяви РФ, що у разі нападу НАТО чотири європейські республіки постраждають першими

Анджей Дуда (Фото: Офіс президента)

Президент Польщі Анджей Дуда відповів на заяву голови Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що у разі нападу НАТО на Росію чи Білорусь першими постраждають "особливо агресивні" Польща та країни Балтії. Про це повідомляє PAP.

За словами Дуди, ця заява є прикладом "класичної російської дезінформації, що вводить в оману, яка є типовою для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка переміщує ядерну зброю в Білорусь, нахабно наближає її до кордонів НАТО і Євросоюзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і реалізує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, три роки атакує Україну", – заявив президент Польщі.

Він підкреслив, що НАТО є виключно оборонним альянсом.

"Все, що робить НАТО, є відповіддю на російську агресію. НАТО ніколи ні на кого не нападало. Це альянс, який лише підтримує безпеку", – сказав він.

Дуда закликав до продовження нинішнього курсу політики, заснованого на посиленні безпеки та стійкості.

"Зміцнення євроатлантичних зв'язків, модернізація наших армій, щоб потенціал стримування був реальним у наших країнах – це єдина ефективна політика, яку слід і надалі реалізовувати спокійно і послідовно", – сказав він.