Дуда закликав США розмістити ядерну зброю в Польщі

Анджей Дуда (Фото: Albert Zawada/EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати розмістити ядерну зброю на територію Польщі як засіб стримування майбутньої російської агресії. Про це стало відомо з його інтерв'ю газеті Financial Times.

Дуда сказав, що "очевидно", що президент США Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, які зберігаються в Західній Європі або Штатах, до Польщі. Цю пропозицію польський президент нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тож через 26 років також має відбутися зміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, справа не тільки в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут", – сказав польський президент.

Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він презентував адміністрації 46-го президента США Джо Байдена у 2022 році.

Він сказав, що Трамп сам вирішить, де розмістити ядерну зброю США, але нагадав заяву російського диктатора Володимира Путіна у 2023 році про те, що Росія перемістить тактичну ядерну зброю до Білорусі.

"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю в Білорусь. Вони ні в кого не питали дозволу", – констатував президент Польщі.