Дуда закликав США розмістити ядерну зброю в Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати розмістити ядерну зброю на територію Польщі як засіб стримування майбутньої російської агресії. Про це стало відомо з його інтерв'ю газеті Financial Times.
Дуда сказав, що "очевидно", що президент США Дональд Трамп міг би передислокувати американські ядерні боєголовки, які зберігаються в Західній Європі або Штатах, до Польщі. Цю пропозицію польський президент нещодавно обговорював зі спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
"Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тож через 26 років також має відбутися зміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, справа не тільки в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут", – сказав польський президент.
Дуда сподівається відродити проєкт спільного використання ядерної зброї, який він презентував адміністрації 46-го президента США Джо Байдена у 2022 році.
Він сказав, що Трамп сам вирішить, де розмістити ядерну зброю США, але нагадав заяву російського диктатора Володимира Путіна у 2023 році про те, що Росія перемістить тактичну ядерну зброю до Білорусі.
"Росія навіть не вагалася, коли переміщувала свою ядерну зброю в Білорусь. Вони ні в кого не питали дозволу", – констатував президент Польщі.
- 25 лютого The Telegraph писала, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.
- 7 березня Туск заявив, що Польща має відреагувати на "глибоку корекцію" нової адміністрації США своїх оборонних пріоритетів.
- Польський прем’єр дав зрозуміти, що Варшава може прагнути отримати доступ до ядерної зброї, зважаючи на загрозу з боку Росії у найближчі роки.