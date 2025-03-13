Дуда призвал США разместить ядерное оружие в Польше

Анджей Дуда (Фото: Albert Zawada/EPA)

Президент Польши Анджей Дуда призвал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие на территории Польши как средство сдерживания будущей российской агрессии. Об этом стало известно из его интервью газете Financial Times.

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Дуда сказал, что "очевидно", что президент США Дональд Трамп мог бы передислоцировать хранящиеся в Западной Европе или Штатах американские ядерные боеголовки в Польшу. Это предложение польский президент недавно обсуждал со специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

"Границы НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет также должно произойти смещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, дело не только в том, что пришло время, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", – сказал польский президент.

Дуда надеется возродить проект совместного использования ядерного оружия, который он представил администрации 46-го президента США Джо Байдена в 2022 году.

Он сказал, что Трамп сам решит, где разместить ядерное оружие США, но напомнил заявление российского диктатора Владимира Путина в 2023 году о том, что Россия переместит тактическое ядерное оружие в Беларусь.

"Россия даже не колебалась, когда перемещала свое ядерное оружие в Беларусь. Они ни у кого не спрашивали разрешения", – констатировал президент Польши.