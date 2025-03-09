"Спільне використання ядерної зброї". Мерц виступив за переговори з Францією та Британією

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що хотів би провести переговори з Францією та Великою Британією стосовно спільного використання ядерної зброї, але не як заміну ядерного захисту Європи з боку США. Слова політика передає агенція Reuters.

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"Спільне використання ядерної зброї – це питання, про яке нам потрібно поговорити... ми повинні разом стати сильнішими в ядерному стриманні", – розповів Мерц.

За його словами, Німеччині слід говорити з Францією та Британією "також із погляду доповнення американського ядерного щита, який ми, звичайно, хочемо бачити збереженим".

Через своє минуле у Другій світовій війні, Німеччина взяла на себе зобов'язання щодо неядерної оборони у низці міжнародних договорів, але бере участь у домовленостях НАТО про обмін таким озброєнням. На території ФРН розташовується ядерна зброя Штатів для спільного використання у разі потреби.

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5 березня президент Франції Макрон звернувся до нації й, зокрема, запропонував використовувати ядерний потенціал для захисту європейських союзників.

7 березня в ультраправій проросійській партії Альтернатива для Німеччини виступили за те, щоб країна мала власну ядерну зброю, якщо США ухвалять рішення забрати свою "ядерну парасольку" з Європи.

8 березня прем'єр Польщі заявив, що Варшава може прагнути отримати доступ до ядерної зброї, зважаючи на загрозу з боку Росії найближчими роками.