Німецькі ультраправі виступають за створення національного ядерного арсеналу

Члени партії АдН (Фото: ЕРА/Filip Singer)

В ультраправій партії Альтернатива для Німеччини (АдН) виступили за те, щоб країна мала власну ядерну зброю, якщо США вирішать забрати свою "ядерну парасольку" з Європи. Про це пише Spiegel.

Як зазначають журналісти, світова ситуація динамічно змінюється і Європа прагне створити власну систему безпеки, яка не залежатиме від США. На думку колишнього депутата АдН Рюдігера Лукассена, цей процес передбачає ядерне переозброєння країни, а також відновлення обов’язкової військової служби для всіх громадян, незалежно від статі.

"Німеччині потрібна власна ядерна зброя та обов'язкова військова служба – також і для жінок. Для цього необхідно якомога швидше змінити Основний закон", – висловився він.

За словами Лукассена, якщо американська "ядерна парасолька" більше не діятиме, Німеччина має сама володіти засобами ядерного стримування. Він наголосив, що це має відбуватися в межах європейської стратегічної автономії та системи колективної безпеки з власним військовим командуванням. Водночас політик не вважає, що Росія планує напад на Німеччину.

Чинний депутат Бундестагу від АдН Ганнес Гнаук, який раніше керував молодіжним крилом партії Молодіжна альтернатива, поділяє подібну позицію. Він заявив, що Німеччина повинна мати власний ядерний захист. Також, на його думку, країні необхідне стратегічне партнерство з Росією, зокрема у сфері торгівлі та постачання енергоносіїв.

15 лютого 2025 року президент Зеленський закликав до створення спільної європейської армії, заявивши, що континент більше не може бути впевнений у захисті від США й отримає повагу з боку Вашингтона лише за наявності сильної армії.

25 лютого газета The Telegraph повідомила, що Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу.