По мнению представителей Альтернативы для Германии, стране нужно собственное ядерное оружие и обязательная военная служба

Члены партии АдГ (Фото: ЕРА/Filip Singer)

В ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) выступили за то, чтобы страна имела собственное ядерное оружие, если США решат забрать свой "ядерный зонтик" из Европы. Об этом пишет Spiegel.

Как отмечают журналисты, мировая ситуация динамично меняется и Европа стремится создать собственную систему безопасности, которая не будет зависеть от США. По мнению бывшего депутата АдГ Рюдигера Лукассена, этот процесс предусматривает ядерное перевооружение страны, а также возобновление обязательной военной службы для всех граждан, независимо от пола.

"Германии нужно собственное ядерное оружие и обязательная военная служба – также и для женщин. Для этого необходимо как можно скорее изменить Основной закон", – высказался он.

По словам Лукассена, если американский "ядерный зонтик" больше не будет действовать, Германия должна сама владеть средствами ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что это должно происходить в рамках европейской стратегической автономии и системы коллективной безопасности с собственным военным командованием. В то же время политик не считает, что Россия планирует нападение на Германию.

Действующий депутат Бундестага от АдГ Ханнес Гнаук, ранее руководивший молодежным крылом партии Молодежная альтернатива, разделяет подобную позицию. Он заявил, что Германия должна иметь собственную ядерную защиту. Также, по его мнению, стране необходимо стратегическое партнерство с Россией, в частности, в сфере торговли и поставок энергоносителей.

15 февраля 2025 года президент Зеленский призвал к созданию общей европейской армии, заявив, что континент больше не может быть уверен в защите от США и получит уважение со стороны Вашингтона только при наличии сильной армии.

25 февраля газета The Telegraph сообщила, что Франция готова использовать свои силы ядерного сдерживания, чтобы защитить Европу.