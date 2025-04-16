Дуда об угрозах РФ Польше и странам Балтии: Советская школа пропаганды
Президент Польши Анджей Дуда ответил на заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что в случае нападения НАТО на Россию или Беларусь первыми пострадают "особо агрессивные" Польша и страны Балтии. Об этом сообщает PAP.
По словам Дуды, это заявление является примером "вводящей в заблуждение классической российской дезинформации, которая характерна для советской школы пропаганды".
"Это говорит Россия, которая перемещает ядерное оружие в Беларусь, нагло приближает его к границам НАТО и Евросоюза. Россия, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и реализует свой жестокий и кровожадный империализм, три года атакует Украину", – заявил президент Польши.
Он подчеркнул, что НАТО – исключительно оборонный альянс.
"Все, что делает НАТО, является ответом на российскую агрессию. НАТО никогда ни на кого не нападал. Это альянс, который только поддерживает безопасность", – сказал он.
Дуда призвал к продолжению нынешнего курса политики, основанного на усилении безопасности и устойчивости.
"Укрепление евроатлантических связей, модернизация наших армий, чтобы потенциал сдерживания был реальным в наших странах – это единственная эффективная политика, которую следует и дальше реализовывать спокойно и последовательно", – сказал он.
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