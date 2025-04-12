Дуда: Трамп – лучший способ прекратить войну России против Украины
Президент США Дональд Трамп – лучший шанс для достижения мира в Украине. Такое мнение озвучил польский президент Анджей Дуда в интервью Sky News.
По его словам, учитывая "неспособность" европейских лидеров договориться о мире посредством Минских соглашений, теперь вся ответственность ложится на Трампа.
"Если кто-то и способен заставить Россию прекратить войну, то это, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решителен, чтобы сделать это таким образом", – сказал он.
Дуда также отметил, что для Европы крайне важно, чтобы мир в Украине был справедливым и прочным.
Что касается переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, то польский президент считает, что Трамп имеет представление о том, что это за человек. Вместе с тем он, по словам Дуды, отказывается доверять компетентности переговорщика Стивена Уиткоффа, который охарактеризовал Путина как "заслуживающего доверия" и "неплохого парня".
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