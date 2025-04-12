Дуда: Трамп – лучший способ прекратить войну России против Украины

Анджей Дуда (Фото: EPA/MARCIN OBARA)

Президент США Дональд Трамп – лучший шанс для достижения мира в Украине. Такое мнение озвучил польский президент Анджей Дуда в интервью Sky News.

По его словам, учитывая "неспособность" европейских лидеров договориться о мире посредством Минских соглашений, теперь вся ответственность ложится на Трампа.

"Если кто-то и способен заставить Россию прекратить войну, то это, скорее всего, только президент Соединенных Штатов. Вопрос в том, будет ли он достаточно решителен, чтобы сделать это таким образом", – сказал он.

Дуда также отметил, что для Европы крайне важно, чтобы мир в Украине был справедливым и прочным.

Что касается переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, то польский президент считает, что Трамп имеет представление о том, что это за человек. Вместе с тем он, по словам Дуды, отказывается доверять компетентности переговорщика Стивена Уиткоффа, который охарактеризовал Путина как "заслуживающего доверия" и "неплохого парня".