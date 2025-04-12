Спецпосланник Келлог предлагает разделить Украину на зоны после войны – о чем речь, карта

Речь идет о трех зонах: с западными войсками, с украинскими силами и территории, временно оккупированные РФ. Власти Украины пока не комментировали

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER/EPA)

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках мирного соглашения Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны". Речь идет о зоне на правом берегу Днепра, где будут размещены западные войска, зона с украинскими силами на правом берегу и временно оккупированные территории, которые останутся под контролем страны-агрессора РФ, передает слова чиновника британская газета The Times.

Келлог предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны контроля на западе Украины как часть "сил успокоения", в то же время, российская армия останется на оккупированном востоке, а между ними будут украинские силы и демилитаризованная зона.

По мнению спецпосланника, англо-французские силы к западу от Днепра "совсем не будут провокационными" для Москвы. Чиновник заявил, что Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся обеспечить прекращение огня.

"Вы можете сделать почти так, чтобы это выглядело как случившееся с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была российская зона (советская. – Ред.), французская зона, британская зона, зона США", – добавил Келлог.

Он подтвердил, что Штаты не будут предоставлять для этого никаких сухопутных сил. Также чиновник предположил, что демилитаризованную зону глубиной 28,9 километров (18 миль) можно ввести вдоль существующих линий фронта на востоке Украины.

Карта: The Times

The Times отмечает, что в предложениях Келлога содержится признание того, что Украине придется уступить свои восточные территории, оккупированные РФ.

"Эти ремарки дают одно из самых четких представлений о видении Трампом будущего Украины со стороны тех, кто участвует в планировании прекращения огня. Они также являются первым предположением высокопоставленного чиновника США о том, что река Днепр может стать определенной линией разграничения в Украине после прекращения огня. Однако неясно, говорил ли Келлог о передаче Москве любой другой территории к востоку от реки", – добавляет медиа.

В то же время журналисты акцентируют, что есть четкие отличия между предложением Келлога и разделом Берлина и Германии после II Мировой войны. В то время как Германия была вынуждена капитулировать, Украина пригласила бы союзников, чтобы те предоставили "силы успокоения" на западе страны, и нет никаких предположений, что любые другие территории будут переданы России.

Несмотря на то, что аналогия Келлога неточна, символизм его формулировки поражает – всего за несколько недель от 80-й годовщины победы союзников над нацистами в Европе, отмечает The Times.

При этом Келлог признал, что российский диктатор Владимир Путин "может не принять" предложение по зонам контроля.

Спецпосланник отметил: чтобы гарантировать, что англо-французские и украинские войска, поддержанные силами других стран "коалиции желающих", не будут обмениваться огнем с россиянами, между позициями Украины и РФ должна быть создана буферная (демилитаризованная) зона.

"Будут ли нарушения [прекращение огня]? Вероятно, потому что они всегда есть. Но вы можете с легкостью это отслеживать", – заметил он.

Другие чиновники администрации Трампа и сам президент США не комментировали такие идеи. Украинские власти тоже пока не реагировали на такие заявления.

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По данным источников Reuters, спецпосланник президента США Уиткофф заявил Трампу, что самым быстрым способом достичь перемирия якобы является предоставление России права на четыре украинских области, где Москва проводила псевдореферендумы в 2022 году.

Собеседники издания утверждают, что Келлог выступил против Виткоффа и заявил, что Украина хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным со "спорными землями", но никогда не согласится в одностороннем порядке уступить Россию свое полное право на эти территории.