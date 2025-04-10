Встреча "коалиции желающих": Британия назвала четыре цели партнеров для Украины

Джон Хили (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

"Коалиция желающих", которая планирует отправить военные контингенты в Украину, имеет четыре цели – защитить безопасность в небе и море, способствовать миру на земле и поддерживать ВСУ, чтобы те "стали сильнейшим сдерживающим фактором". Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили во время первой встречи глав оборонных ведомств коалиции в Брюсселе, которое транслировало агентство Reuters.

По его словам, 200 военных планировщиков из 30 стран в Европе и за ее пределами "упорно работали" в течение последних недель.

"Вместе мы выступаем как единое целое, готовое обеспечить будущее Украины после любого мирного соглашения. Сегодня мы ускоряем темпы этого планирования, собираясь поставить Украину в более сильную позицию, защитить ее суверенитет и предотвратить любую дальнейшую российскую агрессию. И хотя сегодняшние обсуждения будут частными, наше планирование реально и существенно. Наши планы хорошо разработаны, и у нас есть четкие цели для Украины", – рассказал чиновник.

Хили назвал эти цели "коалиции желающих": защитить безопасность в небе и море, способствовать миру на земле (на линии фронта. – Ред.) и поддерживать украинские Вооруженные Силы, чтобы "они стали сильнейшим сдерживающим фактором".

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Также министр сообщил, что "силы успокоения" западных стран будут "преданным и надежным" механизмом безопасности, который бы заверил, что окончание войны, достигнутое путем переговоров, принесет длительный мир для Украины, как это обещал президент США Дональд Трамп.

Во время заседания "коалиции" выступят главы штабов обороны Великобритании и Франции адмирал Энтони Радакин и генерал Тьери Буркхард, которые предоставят партнерам обновленную информацию о военном планировании. Ранее у этих военных был визит в Украину.

По словам Хили, участники встречи сконцентрируются на том, как "может работать оперативное планирование коалиции" и как они смогут обеспечить свою полную готовность к моменту достижения мирного соглашения.