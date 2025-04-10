Во встрече "коалиции желающих" в Брюсселе принимают участие министры обороны 30 государств
В созванной Великобританией и Францией первой встрече "коалиции желающих" на уровне министров обороны в четверг, 10 апреля, в Брюсселе принимают участие главы оборонных ведомств из 30 государств. Об этом сообщила пресс-служба британского Минобороны.
"Оперативные обсуждения планирования многонациональных сил сдерживания для поддержки Украины в обеспечении длительного мира будут продолжаться сегодня, 10 апреля, во время встречи "коалиции желающих", в которой примут участие 30 министров обороны", – говорится в сообщении.
На встрече будет председательствовать министр обороны Британии Джон Хили и его французский коллега Себастьян Лекорню.
Встреча будет сосредоточена на том, как лучше использовать возможности каждой страны для поддержки безопасности Украины.
"Наше обязательство состоит в том, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию для защиты суверенитета Украины и сдерживания будущей российской агрессии", – заявил Хили перед мероприятием.
Он призвал еще больше давить на российского диктатора Владимира Путина и усилить поддержку Украины.
Телеканал Эспрессо сообщил, что на заседание уже прибыл министр обороны Рустем Умеров.
- 17 марта 2025 года сообщалось, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран. В правительстве Британии рассказали подробности.
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