Во встрече "коалиции желающих" в Брюсселе принимают участие министры обороны 30 государств

Это первое заседание "коалиции желающих" на уровне глав оборонных ведомств

Джон Хили (Фото: Andy Rain / EPA)

В созванной Великобританией и Францией первой встрече "коалиции желающих" на уровне министров обороны в четверг, 10 апреля, в Брюсселе принимают участие главы оборонных ведомств из 30 государств. Об этом сообщила пресс-служба британского Минобороны.

"Оперативные обсуждения планирования многонациональных сил сдерживания для поддержки Украины в обеспечении длительного мира будут продолжаться сегодня, 10 апреля, во время встречи "коалиции желающих", в которой примут участие 30 министров обороны", – говорится в сообщении.

На встрече будет председательствовать министр обороны Британии Джон Хили и его французский коллега Себастьян Лекорню.

Встреча будет сосредоточена на том, как лучше использовать возможности каждой страны для поддержки безопасности Украины.

"Наше обязательство состоит в том, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию для защиты суверенитета Украины и сдерживания будущей российской агрессии", – заявил Хили перед мероприятием.

Он призвал еще больше давить на российского диктатора Владимира Путина и усилить поддержку Украины.

Телеканал Эспрессо сообщил, что на заседание уже прибыл министр обороны Рустем Умеров.