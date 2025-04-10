У зустрічі "коаліції охочих" у Брюсселі беруть участь міністри оборони 30 держав

Це перше засідання "коаліції охочих" на рівні очільників оборонних відомств

Джон Гілі (Фото: Andy Rain / EPA)

У скликаній Великою Британією та Францією першій зустрічі "коаліції охочих" на рівні міністрів оборони у четвер, 10 квітня, у Брюсселі беруть участь очільники оборонних відомств з 30 держав. Про це повідомила пресслужба британського Міноборони.

"Оперативні обговорення щодо планування багатонаціональних сил стримування для підтримки України у забезпеченні тривалого миру триватимуть сьогодні, 10 квітня, під час зустрічі "коаліції охочих", у якій візьмуть участь 30 міністрів оборони", – йдеться у повідомленні.

На зустрічі головуватимуть міністр оборони Британії Джон Гілі та його французький колега Себастьян Лекорню.

Зустріч буде зосереджена на тому, як найкраще використовувати можливості кожної країни для підтримки безпеки України.

"Наше зобов’язання полягає в тому, щоб поставити Україну в найсильнішу позицію для захисту її суверенітету та стримування майбутньої російської агресії", – заявив Гілі перед заходом.

Він закликав ще більше тиснути на російського диктатора Володимира Путіна та посилити підтримку України.

Телеканал Еспресо повідомив, що на засідання вже прибув міністр оборони Рустем Умєров.