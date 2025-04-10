Bloomberg: "Коалиция желающих" рискует приостановиться из-за позиции США

Кир Стармер настаивает на участии США в предоставлении гарантий безопасности для Украины

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

"Коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, рискует приостановиться после того, как не сможет получить от Белого дома никаких твердых обязательств по предоставлению гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Министры обороны группы собираются в штаб-квартире НАТО 10 апреля на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, будут ли нуждаться потенциальные миротворческие силы, состоящие из добровольных участников, в "поддержке" со стороны США, сообщили собеседники медиа.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер четко заявил, что такие силы будут жизнеспособны только при гарантиях безопасности от Вашингтона.

Журналисты напомнили, что Британия и Франция пытались убедить президента США Дональда Трампа предоставить авиацию, надзор за границей и разведку, а не войска, но американский лидер сопротивлялся таким обязательствам после того, как план был обнародован два месяца назад.

Официальные лица Британии настаивают, что это остается важным компонентом коалиции — группы союзников из Европейского Союза, НАТО и вне Альянса, которые согласились поддержать Украину.

Должна быть защита США, потому что гарантии безопасности США являются "единственным способом" эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину, заявил Стармер в феврале, когда "коалиция желающих" начинала формироваться.

Около 15 стран подтвердили готовность предоставить свои силы для этого начинания. Хотя НАТО не принимает непосредственное участие на данном этапе, Канада и Австралия входят в число стран, предложивших свои возможности для работы вместе с европейскими войсками, рассказали собеседники.

Командующие армией Франции и Британии проинформируют министров обороны после поездки в Украину и представят варианты конкретного планирования. Рамки для вмешательства сил все еще обсуждаются.

Предлагаемый формат предусматривает развертывание иностранного контингента только после вступления в силу мирного соглашения. Полностью оснащенная украинская армия послужила бы основным рубежом сдерживания.

Европейские войска по плану должны обеспечивать поддержку на объектах критической инфраструктуры, в крупных портах и городах вдали от линии фронта. Сильная послевоенная украинская армия является неотъемлемой частью коалиции, заявили западные чиновники.