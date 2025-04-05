Западные войска в Украине: партнеры обсудили, как быстро воплотить после прекращения боевых действий

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Украина, Франция и Великобритания обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы при прекращении боевых действий быстро реализовать намерения "коалиции желающих", которая хочет разместить военные контингенты в Украине. Об этом по результатам встречи 4 апреля заявил министр обороны Рустем Умеров.

Украинские военные встретились с начальниками штабов обороны партнеров: британским адмиралом Энтони Радакином и французским генералом Тьерри Буркхардом. В мероприятии также приняли участие президент Владимир Зеленский и министр обороны Украины.

Умеров отметил, что состоялись "основательные консультации" насчет гарантий безопасности для Украины и будущей архитектуры мира в Европе.

"Основная тема – привлечение партнеров к обеспечению договоров безопасности Украины после завершения боевых действий", – отметил министр.

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Стороны обсудили подготовку и состояние оперативного планирования, чтобы в случае прекращения боевых действий оперативно внедрить и реализовать планы "коалиции желающих", пояснил чиновник.

Он отметил, что это важный элемент гарантирования стабильности, предотвращения новой агрессии и создания предпосылок для восстановления Украины.

"Украина готова к миру. Но этот мир должен быть справедливым, надежным и защищенным силой международной поддержки. Поэтому вместе с союзниками работаем над тем, чтобы вынудить Россию прекратить агрессию и уважать международное право", – добавил Умеров.

По результатам встречи президент Владимир Зеленский сообщил, что есть "ощутимый прогресс" и первые детали насчет того, как может быть размещен контингент безопасности стран-партнеров.

Фото: Telegram Владимира Зеленского