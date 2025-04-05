Рютте рассказал об участии НАТО в потенциальной миротворческой миссии в Украине

Генсек НАТО считает, что лучше всего дождаться момента, когда будет заключен мир

Марк Рютте (Фото: Neil Hall/EPA)

Маловероятно, что НАТО примет участие в потенциальной миротворческой миссии в Украине после прекращения огня, однако могут быть привлечены отдельные члены Альянса. Об этом в интервью NV сообщил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

"Когда мы придем к мирному соглашению или прекращению огня, мы должны посмотреть, как лучше поддержать Украину, чтобы не допустить повторного нападения со стороны России", — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что первый уровень — это обеспечение того, чтобы украинская армия находилась в лучшем положении после прекращения огня или заключения мира.

Генсек НАТО упомянул о деятельности Франции и Великобритании в рамках "коалиции желающих", а также о предложении от Италии относительно гарантий безопасности для Украины.

Он считает, что лучше всего дождаться момента, когда будет заключен мир. Тем временем нужно продолжать "думать и развивать все эти разнообразные идеи".

На уточнение по поводу участия НАТО при направлении иностранного контингента в Украину Рютте ответил, что "это сложный вопрос".

"Потому что, вероятно, это не будет участие НАТО как такового. Это маловероятно. Но могут быть привлеченные союзники НАТО. А это всегда означает, что это будет влиять на территорию НАТО. Это может также иметь последствия для обороны территории НАТО в будущем", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что нужно координироваться, взаимодействовать, а также рассматривать разные предложения союзников. А определение окончательного варианта нужно отложить на тот момент, когда страны будут знать, как выглядит мирное соглашение.

20 февраля сообщалось, что страны Европы разрабатывают план развертывания в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

31 марта глава МИД Польши заявил, что только Украина решает, какие иностранные войска будут находиться на ее территории.

1 апреля Зеленский заявлял, что Украина готовит собственные предложения по иностранным миротворцам.