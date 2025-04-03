FT: Европа надеется привлечь НАТО для развертывания миротворческих сил в Украине

Войска НАТО (Иллюстративное фото: x.com/NATO)

Европа надеется, что НАТО может сыграть ключевую роль в содействии вероятной миротворческой миссии в Украине. Об этом Financial Times сообщили пять официальных лиц, проинформированных о планах.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Командно-контрольные структуры НАТО хотят задействовать при развертывании "сил сдерживания" в Украине. Также, согласно предложению Европы, силы будут использовать общие возможности разведки и наблюдения Альянса.

Чиновники сообщили, что это предложение – одно из нескольких вариантов, которые обсуждаются сейчас. Оно еще может быть изменено.

Читайте также Европейские войска в Украине и страх Путина. Итоги саммита в Париже

Также, по их словам, участие НАТО в миротворческой миссии рассматривается как способ косвенно привлечь Альянс и заручиться "молчаливой поддержкой Вашингтона". Президент США Дональд Трамп отказался напрямую участвовать в какой-либо европейской миссии.

"Если мы собираемся разместить силы и средства десятков стран [в Украине], то НАТО – это единственный вариант [командования и управления], который можем использовать", – заявил один из чиновников.

Обсуждения "коалиции желающих", которые проводят Франция и Великобритания с участием представителей около 30 стран, неоднократно подчеркивали, что некоторая форма "поддержки" США имеет решающее значение для любого развертывания.

Другой анонимный чиновник отметил, что политики и дипломаты не знают, что значит управлять подобным формированием. К этому изначально необходимо привлечь "военных ребят".

"Если вы сможете использовать ресурсы и механизмы НАТО, это значительно упростит и облегчит задачу", – сказал старший научный сотрудник по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований Бен Барри.

Этот институт опубликовал документ, в котором говорится, что Великобритания, Франция и партнеры смогут сформировать и содержать небольшие или средние силы численностью от 10 000 до 25 000 человек. Это с учетом поддержки авиации и флота. Но без американской разведки эти силы "будут слабее и уязвимее".

"Без американской разведки и наблюдения они подверглись бы гораздо большему риску, а способность обнаруживать угрозы снизилась бы", – сказал Барри.