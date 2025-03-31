Лишь Украина решит, какие иностранные войска будут находиться на ее территории – Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Украина сама решает, когда и должны ли быть иностранные военные контингенты размещены на ее территории, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое мнение он высказал в Мадриде перед встречей с коллегами из Испании, Франции, Германии, Италии и Великобритании по Украине, передает Радио Свобода.

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"Первое, что мы должны иметь в виду, это то, что Украина решает, могут ли и какие иностранные войска находиться на ее территории, Украина и никто другой. Результатов никаких переговоров пока нет", — сказал глава МИД Польши.

Он уточнил, что если Киев запросит гарантии безопасности в виде иностранного присутствия, то международное сообщество будет решать, в какой форме это может быть.

В то же время, по словам Сикорского, нельзя позволить, чтобы российский диктатор Владимир Путин диктовал, "кто может или не может быть в Украине".

Однако министр иностранных дел Польши считает, что вопрос направления в Украину иностранного военного контингента преждевременный.

"У нас еще нет прекращения огня, не говоря уже о мире, который нужно защищать", — добавил Сикорский.

20 февраля 2025 года сообщалось, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня.

Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.

16 марта The Sunday Times писала, что Запад планирует разместить в Украине 10 000 миротворцев.

20 марта The Telegraph сообщала, что Макрон рассматривает введение миротворцев в Украину под эгидой ООН.