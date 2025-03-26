Reuters: Европа отступает от идеи отправки войск в Украину в пользу других гарантий

Поиск альтернатив связан с тем, что европейские страны сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями, рассказали собеседники

Военные на учениях (Иллюстративное фото: Martin Divisek / EPA)

Усилия Европы по гарантиям безопасности для Украины смещаются от отправки военного контингента к другим альтернативам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Поиск альтернатив связан с тем, что европейские страны сталкиваются с политическими и логистическими ограничениями. Кроме того, Европа опасается, что Россия и Соединенные Штаты будут против таких планов, отметили официальные лица.

Франция, которая тесно сотрудничает с Великобританией, чтобы выработать варианты, примет в четверг, 27 марта, лидеров и делегации из около 30 стран "коалиции желающих", чтобы попытаться конкретизировать некоторые идеи.

Но в то время как Лондон и Париж неделями работали над планом отправки тысяч военных в Украину для помощи в обеспечении будущего прекращения огня, дипломаты говорят, что все больше признают, что отправка таких сил не является наиболее вероятным вариантом.

"Они отступают от идеи сухопутных войск и пытаются изменить то, что делали, на что-то, что могло бы быть разумнее", – сказал один европейский дипломат.

"Когда Украина была в лучшем положении, идея ввода войск была привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на местах и администрацию США, это не очень привлекательно", – заявил еще один собеседник среди дипломатов.

Официальные лица сказали, что обсуждение во время встречи в Париже на этой неделе будет сосредоточено на ряде вопросов, таких как усиление Украины в военной сфере для сдерживания будущих нападений и как контролировать частичное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру и в Черном море.

"Гарантии безопасности – это своего рода межконтинентальный завтрак "шведский стол", в котором вы имеете 1000 дополнительных блюд. В конце концов все будет зависеть от степени искренности прекращения огня, и я не настроен оптимистично", – отметил один из европейских чиновников.

Высокопоставленный европейский чиновник по вопросам обороны сказал, что хотя фокус отходит от идеи направления сухопутных войск, "это не означает, что у отдельных стран не будет солдат, развернутых в Украине для обучения и другой поддержки".

Но даже если направление крупных европейских сухопутных сил сейчас маловероятно, планы остаются открытыми. В концептуальном документе для саммита, с которым ознакомилось Reuters, говорится о возможных будущих силах поддержки в Украине "как часть будущего мирного урегулирования и при поддержке США".

В материале отмечается, что некоторые европейские союзники не восприняли перспективы отправки войск без твердых гарантий США и международного мандата. Их волнует стоимость, недостаток личного состава и оборудования, и, наконец, перспектива воевать с Россией.