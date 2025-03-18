Мелони считает отправку миротворцев в Украину "сложным и малоэффективным" процессом

В Италии выступают за гарантии безопасности для Украины по примеру НАТО

Джорджия Мелони (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони считает, что план отправки европейских миротворцев в Украину "сложный, рискованный и малоэффективный". Вместо этого она выступает за гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, цитирует ее The Sun.

Мелони подчеркнула, что поддержка Украины и осуждение полномасштабной войны России со стороны Италии никогда не подвергались сомнению.

Также итальянский премьер выступает за то, чтобы союзники предоставили Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО. Она гласит, что нападение на одного союзника считается нападением на всех.

Это не новая позиция премьера Италии. 15 марта во время саммита "коалиции желающих" она заявила, что страна не планирует направлять своих военных в Украину, передает The Telegraph.

"Премьер-министр подтвердила, что Италия собирается продолжить сотрудничество с европейскими и западными партнерами, а также с США для разработки надежных и действенных гарантий безопасности, при этом подчеркнув, что участие страны в возможных военных силах на местах не предусмотрено", – говорится в заявлении пресс-службы.

10 марта глава МИД Италии также сообщал, что страна не отправит военных в Украину в составе миссий НАТО или Евросоюза.

17 марта премьер Британии рассказал, что к "коалиции желающих" присоединятся более 30 стран и часть из них уже выразила готовность послать своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

18 марта Reuters сообщало, что Италия и Испания не готовы поддержать увеличение военной помощи Украине.