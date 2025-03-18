Мелоні вважає відправлення миротворців в Україну "складним та малоефективним" процесом
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні вважає, що план відправлення європейських миротворців до України "складний, ризикований та малоефективний". Натомість вона виступає за гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО, цитує її The Sun.
Мелоні підкреслила, що підтримка України та засудження повномасштабної війни Росії з боку Італії ніколи не ставилися під сумнів.
Також італійська прем'єрка виступає за те, щоб союзники надали Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО. В ній йдеться про те, що напад на одного союзника вважається нападом на всіх.
Це не нова позиція прем'єрки Італії. 15 березня під час саміту "коаліції охочих" вона заявила, що країна не планує спрямовувати своїх військових до України, передає The Telegraph.
"Прем'єр-міністерка підтвердила, що Італія збирається продовжити співпрацю з європейськими та західними партнерами, а також із США для розробки надійних та дієвих гарантій безпеки, водночас наголосивши, що участі країни у можливих військових силах на місцях не передбачено", – йдеться у заяві пресслужби.
- 10 березня глава МЗС Італії також повідомляв, що країна не відправить військових до України у складі місій НАТО чи Євросоюзу.
- 17 березня прем'єр Британії розповів, що до "коаліції охочих" приєднаються понад 30 країн і частина з них уже висловила готовність надіслати своїх військових до України в рамках миротворчої місії.
- 18 березня Reuters повідомляло, що Італія та Іспанія не готові підтримати збільшення військової допомоги Україні.