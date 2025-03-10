Італія не відправить військових до України у складі місій НАТО чи Євросоюзу – глава МЗС

В Італії вважають, що повномасштабна війна в Україні може завершитись протягом року

Антоніо Таяні (Фото: x.com/Antonio_Tajani)

В Італії сподіваються, що союзникам не доведеться відправляти миротворців до України. У всякому разі, війська країни не будуть скеровані на фронт в Україні, сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Наші військові не підуть на фронт в Україні — ні з місією НАТО, ні з європейською місією. Інший варіант – місія ООН, яка могла б виступити як інтерпозиційна сила після досягнення миру", – резюмував він.

Таяні зазначив, що зараз відкриті "інші фронти" і необхідно працювати над справедливим мирним договором, який розглядає союзників як "головних героїв Європи" та поважає позицію України.

Глава МЗС Італії також вважає, що повномасштабна війна в Україні може завершитись протягом року.

"Ми сподіваємося, що те, що передбачає Макрон, не знадобиться, тому що ми – як і сам Зеленський – вважаємо, що війна може закінчитися протягом року", – вважає він.