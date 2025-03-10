Италия не отправит военных в Украину в составе миссий НАТО или Евросоюза – глава МИД

В Италии считают, что полномасштабная война в Украине может завершиться в течение года

Антонио Таяни (Фото: x.com/Antonio_Tajani)

В Италии надеются, что союзникам не понадобится отправлять миротворцев в Украину. Во всяком случае войска страны не будут направлены на фронт в Украине, сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Наши военные не пойдут на фронт в Украине — ни с миссией НАТО, ни с европейской миссией. Другой вариант – миссия ООН, которая могла бы выступить в качестве интерпозиционной силы после достижения мира", – резюмировал он.

Таяни отметил, что сейчас открыты "другие фронты" и необходимо работать над справедливым мирным договором, который рассматривает союзников как "главных героев Европы" и уважает позицию Украины.

Глава МИД Италии также считает, что полномасштабная война в Украине может завершиться в течение года.

"Мы надеемся, что то, что предполагает Макрон, не понадобится, потому что мы – как и сам Зеленский – считаем, что война может закончиться в течение года", – считает он.