Розширення п'ятої статті НАТО на Україну. МЗС з'ясовує деталі пропозиції Мелоні

6 березня прем'єрка Італії заявила, що Україні слід надати захист з боку Північноатлантичного альянсу без фактичного членства у блоці

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна з'ясовує в Італії подробиці пропозиції прем'єрки Джорджі Мелоні розширити дію п'ятої статті НАТО про колективну оборону без фактичного вступу країни до Альянсу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Те, що стосується конкретно цієї пропозиції, ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами для того, щоб з’ясувати конкретику. Саме зараз пролунала така загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально", – сказав він.

Тихий також зазначив, що Україна вже фактично є частиною системи колективної безпеки, тому побоювання щодо її інтеграції в НАТО є перебільшеними.

Напередодні Мелоні заявила, що Україні слід надати захист з боку Північноатлантичного альянсу без фактичного членства у блоці. За її словами, було б ефективно розширити дію 5 статті НАТО на Україну.

12 лютого, під час засідання у форматі "Рамштайн", міністр оборони США Гегсет заявив, що членство України в НАТО не є реалістичним результатом врегулювання війни шляхом переговорів, а натомість будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.

Міністр оборони Умєров відповів на слова Гегсета тезою про незмінність позиції України щодо членства в Альянсі.