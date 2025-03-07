Розширення п'ятої статті НАТО на Україну. МЗС з'ясовує деталі пропозиції Мелоні
Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Україна з'ясовує в Італії подробиці пропозиції прем'єрки Джорджі Мелоні розширити дію п'ятої статті НАТО про колективну оборону без фактичного вступу країни до Альянсу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Те, що стосується конкретно цієї пропозиції, ми перебуваємо на зв’язку з італійськими партнерами для того, щоб з’ясувати конкретику. Саме зараз пролунала така загальна ідея. Ми хочемо зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально", – сказав він.

Тихий також зазначив, що Україна вже фактично є частиною системи колективної безпеки, тому побоювання щодо її інтеграції в НАТО є перебільшеними.

Напередодні Мелоні заявила, що Україні слід надати захист з боку Північноатлантичного альянсу без фактичного членства у блоці. За її словами, було б ефективно розширити дію 5 статті НАТО на Україну.

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