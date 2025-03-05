У ЗСУ вважають, що жодна армія країни НАТО не готова до сучасної війни

За словами Сухаревського, більше ніж половина цілей на фронті знищується саме за допомогою БпЛА

Вадим Сухаревський (Фото: Генштаб)

Армія країн НАТО не готова до сучасної війни, де дедалі частіше застосовують безпілотники. Про це в інтерв'ю агентству Reuters розповів командувач військ безпілотних систем Збройних Сил України полковник Вадим Сухаревський.

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"З того, що я бачу та чую, жодна армія НАТО не готова протистояти каскаду безпілотників", – заявив він.

За словами командувача сил БпЛА, українська армія на четвертий рік війни прагне випереджати ворога: використовує штучний інтелект і випробовує лазери для збивання російських дронів.

Сухаревський зазначив, що Альянс має визнати економічну перевагу дронів, адже їх створення найчастіше обходиться дешевше, ніж звичайне озброєння.

"Це елементарна математика. Скільки коштує ракета, яка збиває "шахед"? І скільки коштує розгорнути корабель, літак та систему ППО, щоб по ньому стріляти?" – поцікавився він.

Полковник також зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що 60% цілей нині знищуються безпілотниками. За словами Сухаревського, питання лише у тому, як розвиватиметься тактика їх застосування та технологічний аспект.

За його оцінками, на лінії фронту працюють тисячі наземних безпілотних транспортних засобів. Завдяки цьому менше солдатів відправляють у небезпечні райони для логістики чи ведення боїв.

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4 березня фінська розвідка заявила, що Росія може перейти на Фінляндію та Європу після війни в Україні.