Расширение пятой статьи НАТО на Украину. МИД выясняет детали предложения Мелони
Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина выясняет в Италии подробности предложения премьера Джорджи Мелони расширить действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне без фактического вступления страны в Альянс. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"То, что касается именно этого предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику. Именно сейчас прозвучала такая общая идея. Мы хотим понять, что именно подразумевается более подробно", – сказал он.

Тихий также отметил, что Украина уже фактически является частью системы коллективной безопасности, поэтому опасения относительно ее интеграции в НАТО преувеличены.

Накануне Мелони заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны Североатлантического альянса без фактического членства в блоке. По ее словам, было бы эффективно расширить действие 5 статьи НАТО на Украину.

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