Расширение пятой статьи НАТО на Украину. МИД выясняет детали предложения Мелони

6 марта премьер Италии заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны Североатлантического альянса без фактического членства в блоке

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украина выясняет в Италии подробности предложения премьера Джорджи Мелони расширить действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне без фактического вступления страны в Альянс. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"То, что касается именно этого предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику. Именно сейчас прозвучала такая общая идея. Мы хотим понять, что именно подразумевается более подробно", – сказал он.

Тихий также отметил, что Украина уже фактически является частью системы коллективной безопасности, поэтому опасения относительно ее интеграции в НАТО преувеличены.

Накануне Мелони заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны Североатлантического альянса без фактического членства в блоке. По ее словам, было бы эффективно расширить действие 5 статьи НАТО на Украину.

12 февраля, во время заседания в формате "Рамштайн", министр обороны США Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом урегулирования войны путем переговоров, а любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.

Министр обороны Умеров ответил на слова Хегсета тезисом о неизменности позиции Украины по членству в Альянсе.