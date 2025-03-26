Reuters: Європа відступає від ідеї відправлення військ в Україну на користь інших гарантій

Пошук альтернатив пов’язаний з тим, що європейські країни стикаються з політичними та логістичними обмеженнями, розповіли співрозмовники медіа

Військові на навчаннях (Ілюстративне фото: Martin Divisek / EPA)

Зусилля Європи щодо гарантій безпеки для України зміщуються від відправлення військового контингенту до інших альтернатив. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних європейських посадовців, обізнаних з цим питанням.

Пошук альтернатив пов’язаний з тим, що європейські країни стикаються з політичними та логістичними обмеженнями. Крім цього, Європа остерігається, що Росія та Сполучені Штати будуть проти таких планів, зазначили офіційні особи.

Франція, яка тісно співпрацює з Великою Британією, щоб виробити варіанти, прийме в четвер, 27 березня, лідерів і делегації з близько 30 країн "коаліції охочих", щоб спробувати конкретизувати деякі ідеї.

Але в той час як Лондон і Париж тижнями працювали над планом відправлення тисяч військових до України для допомоги в забезпеченні майбутнього припинення вогню, дипломати кажуть, що все більше визнають, що відправлення таких сил не є найімовірнішим варіантом.

"Вони відступають від ідеї сухопутних військ і намагаються змінити те, що робили, на щось, що могло б бути більш розумним", – сказав один європейський дипломат.

"Коли Україна була в кращому становищі, ідея введення військ була привабливою. Але зараз, з огляду на ситуацію на місцях і адміністрацію США, це не дуже привабливо", – заявив ще один співрозмовник серед дипломатів.

Офіційні особи сказали, що обговорення під час зустрічі в Парижі цього тижня буде зосереджено на низці питань, таких як посилення України у військовій сфері для стримування майбутніх нападів і як контролювати часткове припинення атак на енергетичну інфраструктуру та в Чорному морі.

"Гарантії безпеки – це свого роду міжконтинентальний сніданок "шведський стіл", у якому ви маєте 1000 додаткових страв. Зрештою, все залежатиме від ступеня щирості припинення вогню, і я не налаштований оптимістично", – зазначив один із європейських високопосадовців.

Високопоставлений європейський посадовець із питань оборони сказав, що хоча фокус відходить від ідеї направлення сухопутних військ, "це не означає, що окремі країни не матимуть солдатів, розгорнутих в Україні для навчання та іншої підтримки".

Але навіть якщо спрямування великих європейських сухопутних сил зараз малоймовірне, плани залишаються відкритими. У концептуальному документі для саміту, з яким ознайомилося Reuters, йдеться про можливі майбутні сили підтримки в Україні "як частину майбутнього мирного врегулювання та за підтримки США".

У матеріалі зазначається, що деякі європейські союзники не сприйняли перспективи відправлення військ без твердих гарантій США та міжнародного мандату. Їх хвилює вартість, нестача особового складу та обладнання, і, зрештою, перспектива воювати з Росією.

20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню.

Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.

16 березня The Sunday Times писала, що Захід планує розмістити в Україні 10 000 миротворців.

20 березня The Telegraph повідомляла, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.