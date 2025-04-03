FT: Європа сподівається залучити НАТО для розгортання миротворчих сил в Україні

Війська НАТО (Ілюстративне фото: x.com/NATO)

Європа сподівається, що НАТО може відіграти ключову роль у сприянні можливої миротворчої місії в Україні. Про це Financial Times повідомили п'ять офіційних осіб, поінформованих щодо планів.

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Командно-контрольні структури НАТО хочуть залучити під час розгортання "сил стримування" в Україні. Також, згідно з пропозицією Європи, сили використовуватимуть спільні можливості розвідки та спостереження Альянсу.

Чиновники повідомили, що ця пропозиція – один із кількох варіантів, які обговорюються зараз. Вона ще може бути змінена.

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Також, за їхніми словами, участь НАТО у миротворчій місії розглядається як спосіб опосередковано залучити Альянс та заручитися "мовчазною підтримкою Вашингтона". Президент США Дональд Трамп відмовився безпосередньо брати участь у будь-якій європейській місії.

"Якщо ми збираємося розмістити сили та засоби десятків країн [в Україні], то НАТО – це єдиний варіант [командування та управління], який можемо використати", – заявив один із чиновників.

Обговорення "коаліції охочих", які проводять Франція та Велика Британія за участю представників близько 30 країн, неодноразово наголошували на тому, що деяка форма "підтримки" США має вирішальне значення для будь-якого розгортання.

Інший анонімний чиновник зазначив, що політики та дипломати не знають, що означає керувати подібним формуванням. До цього від самого початку необхідно залучити "військових хлопців".

"Якщо ви зможете використати ресурси та механізми НАТО, це значно спростить і полегшить завдання", – сказав старший науковий співробітник із сухопутних війн Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Цей інститут опублікував документ, в якому йдеться, що Велика Британія, Франція та партнери зможуть сформувати та утримувати невеликі чи середні сили чисельністю від 10 000 до 25 000 осіб. Це з урахуванням підтримки авіації та флоту. Але без американської розвідки ці сили "будуть слабшими та вразливішими".

"Без американської розвідки та спостереження вони зазнали б набагато більшого ризику, а здатність виявляти погрози знизилася б", – сказав Баррі.