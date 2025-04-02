Кулеба: Сподіватись, що миротворці зупинять Путіна та війну, – це інфантильність

Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net)

Сподіватися, що іноземні миротворці або військовий контингент країн-союзниць зупинить повномасштабну війну в Україні, – це інфантильність. Поки Україна сама не стане сильною, жодні миротворці не допоможуть, заявив в інтерв'ю LIGA.net колишній міністр закордонних справ, а наразі посол з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що тема миротворців в Україні обговорюється не вперше. У 2015-2019 роках питання миротворців ООН також порушувалося в соцмережах, в медіа і в офіційній дипломатії.

Про це продовжують говорити, на його думку, через те, що люди мислять категоріями, що хтось прийде і все припинить, але це інфантильність.

"Давайте відверто. От прийдуть якісь там миротворці, стануть і все зупинять. Давайте нарешті визнаємо, що поки ми самі не будемо достатньо сильними, щоб Путін або Росія не наважувалася на нас нападати, жодні миротворці нам не допоможуть", – зазначив Кулеба.

За його словами, людям потрібно давати надію, що "щось відбувається" і "хтось щось обговорює". Проте в моделі присутності миротворців, яку обговорюють зараз, не йдеться про те, що іноземні військові будуть стояти між російськими і українськими військами та зупинять їх від стрільби.

За словами Кулеби, це навіть гірше, ніж місія ОБСЄ, яка була присутня на Донбасі з 2014 року, але не могла визначитись, хто саме стріляє.

"А що будуть говорити ті, хто сидітимуть десь там на правому березі Дніпра? Політично це добре: поява тут військових – це подолання психологічного бар'єра, який потім з часом колись може вирости в щось більше. Але зупинити війну це жодним чином не допомагає", – зазначив колишній голова МЗС.