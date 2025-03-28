Генерал НАТО вважає, що війська в Україну треба вводити під егідою ООН

Джузеппе Драгоне (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Глава військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне заявив, що іноземним військам в Україні потрібен "потужний" мандат, бажано Організації об'єднаних націй. Про це він зазначив у інтерв'ю РБК-Україна.

На думку Драгоне, додатковими умовами для "корисного" розміщення військ в Україні є абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони, репрезентативність та достатня чисельність контингенту.

"Має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону", – заявив він.

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Головною гарантією безпеки для України Драгоне назвав її Збройні Сили.

"За три роки війни завдяки своїй стійкості та отриманій підтримці вони досягли надзвичайно високого рівня ефективності та продовжують зміцнюватись", – додав глава військового комітету НАТО.

Драгоне переконаний, що Україна й надалі отримуватиме допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії.

"Це дасть їй змогу відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої Збройні Сили, аби забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії", – заявив військовий.