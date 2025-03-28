Генерал НАТО вважає, що війська в Україну треба вводити під егідою ООН
Глава військового комітету НАТО Джузеппе Драгоне заявив, що іноземним військам в Україні потрібен "потужний" мандат, бажано Організації об'єднаних націй. Про це він зазначив у інтерв'ю РБК-Україна.
На думку Драгоне, додатковими умовами для "корисного" розміщення військ в Україні є абсолютне припинення вогню, якого дотримуватимуться обидві сторони, репрезентативність та достатня чисельність контингенту.
"Має бути авторитетна, багатонаціональна сила, яка складатиметься не лише з європейських військ і матиме достатню чисельність для забезпечення суттєвої присутності вздовж усього російсько-українського кордону", – заявив він.
Головною гарантією безпеки для України Драгоне назвав її Збройні Сили.
"За три роки війни завдяки своїй стійкості та отриманій підтримці вони досягли надзвичайно високого рівня ефективності та продовжують зміцнюватись", – додав глава військового комітету НАТО.
Драгоне переконаний, що Україна й надалі отримуватиме допомогу від низки країн у вигляді постачання зброї, навчання та забезпечення взаємодії.
"Це дасть їй змогу відновити ті спроможності, що були виснажені війною, і реорганізувати свої Збройні Сили, аби забезпечити необхідне стримування для запобігання новій агресії", – заявив військовий.
- 20 березня The Telegraph написала, що Макрон розглядає введення миротворців до України під егідою ООН.
- 27 березня Ekathimerini повідомила, що за введення військ до України під наглядом ООН виступає і Греція.