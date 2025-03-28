Генерал НАТО считает, что войска в Украину нужно вводить под эгидой ООН

Джузеппе Драгоне (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Глава военного комитета НАТО Джузеппе Драгоне считает, что иностранным войскам в Украине нужен "мощный" мандат, желательно Организации объединенных наций. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По мнению Драгоне, дополнительными условиями для "полезного" размещения войск в Украине являются абсолютное прекращение огня, которого будут придерживаться обе стороны, репрезентативность и достаточная численность контингента.

"Должна быть авторитетная, многонациональная сила, которая будет состоять не только из европейских войск и иметь достаточную численность для обеспечения существенного присутствия вдоль всей российско-украинской границы", – заявил он.

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Главной гарантией безопасности Украины Драгоне назвал ее Вооруженные Силы.

"За три года войны благодаря своей устойчивости и полученной поддержке они достигли очень высокого уровня эффективности и продолжают укрепляться", – добавил глава военного комитета НАТО.

Драгоне убежден, что Украина и дальше будет получать помощь от ряда стран в виде поставок оружия, обучения и обеспечения взаимодействия.

"Это позволит ей восстановить то, что было истощено войной, и реорганизовать свои Вооруженные Силы, чтобы обеспечить необходимое сдерживание для предотвращения новой агрессии", – заявил военный.