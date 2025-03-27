Греция выдвинула условия для отправки миротворцев в Украину – Ekathimerini

Премьер-министр Кириакос Мицотакис собирался подтвердить эти условия на саммите "коалиции желающих" 27 марта в Париже.

Греция (Фото: depositphotos.com)

Греция примет участие в отправке миротворцев в Украину только при выполнении определенных условий. Об этом сообщила газета Ekathimerini, ссылаясь на неназванных информированных собеседников.

По данным источников журналистов, Афины примут участие в международных силах в Украине после официального прекращения огня, если ее войска не будут действовать на территории России, а в случае нарушения Москвой режима прекращения огня, греческих военных немедленно отведут.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис собирался подтвердить эти условия на саммите "коалиции желающих" 27 марта в Париже. Также Ekathimerini написала, что Греция выступает за введение войск в Украину под наблюдением Организации Объединенных Наций, полагая, что это обеспечит более широкую международную легитимность операции.

The Telegraph 20 марта писала, что ввод войск под эгидой ООН рассматривает и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным Ekathimerini, Греция уже участвует в планировании введения миротворцев в Украину, но ее роль остается неопределенной. Среди вариантов — размещение войск в Украине или участие флота в Черном море.

Вариант с военно-морскими силами лучше согласовывается с приоритетами греческой обороны, но журналистам непонятно, насколько это возможно, если будет принято предложение Турции взять на себя командование силами, что патрулируют море.

Турция предлагала в сотрудничестве с Болгарией и Румынией взять на себя командование военно-морскими силами.