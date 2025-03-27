Греція висунула умови для відряджання миротворців до України – Ekathimerini
Греція (Фото: depositphotos.com)

Греція візьме участь у відряджанні миротворців до України лише у разі виконання певних умов. Про це повідомила газета Ekathimerini, посилаючись на неназваних поінформованих співрозмовників.

За даними джерел журналістів, Афіни візьмуть участь у міжнародних силах в Україні після офіційного припинення вогню, якщо її війська не діятимуть на території Росії, а в разі порушення Москвою режиму припинення вогню, грецьких військових негайно відведуть.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс збирався підтвердити ці умови на саміті "коаліції охочих" 27 березня в Парижі. Також Ekathimerini написала, що Греція виступає за введення військ до України під наглядом Організації Об'єднаних Націй, вважаючи, що це забезпечить ширшу міжнародну легітимність операції.

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The Telegraph 20 березня писала, що введення військ під егідою ООН розглядає і президент Франції Емманюель Макрон.

За даними Ekathimerini, Греція вже бере участь у плануванні введення миротворців до України, але її роль залишається невизначеною. Серед варіантів є розміщення військ в Україні або участь флоту в Чорному морі.

Варіант з військово-морськими силами краще узгоджується з пріоритетами грецької оборони, але журналістам незрозуміло, наскільки це можливо, якщо буде ухвалена пропозиція Туреччини взяти на себе командування силами, що патрулюють море.

Туреччина пропонувала у співпраці з Болгарією та Румунією взяти на себе командування військово-морськими силами.

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