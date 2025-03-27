Греція висунула умови для відряджання миротворців до України – Ekathimerini

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс збирався підтвердити ці умови на саміті "коаліції охочих" 27 березня в Парижі

Греція (Фото: depositphotos.com)

Греція візьме участь у відряджанні миротворців до України лише у разі виконання певних умов. Про це повідомила газета Ekathimerini, посилаючись на неназваних поінформованих співрозмовників.

За даними джерел журналістів, Афіни візьмуть участь у міжнародних силах в Україні після офіційного припинення вогню, якщо її війська не діятимуть на території Росії, а в разі порушення Москвою режиму припинення вогню, грецьких військових негайно відведуть.

Прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс збирався підтвердити ці умови на саміті "коаліції охочих" 27 березня в Парижі. Також Ekathimerini написала, що Греція виступає за введення військ до України під наглядом Організації Об'єднаних Націй, вважаючи, що це забезпечить ширшу міжнародну легітимність операції.

The Telegraph 20 березня писала, що введення військ під егідою ООН розглядає і президент Франції Емманюель Макрон.

За даними Ekathimerini, Греція вже бере участь у плануванні введення миротворців до України, але її роль залишається невизначеною. Серед варіантів є розміщення військ в Україні або участь флоту в Чорному морі.

Варіант з військово-морськими силами краще узгоджується з пріоритетами грецької оборони, але журналістам незрозуміло, наскільки це можливо, якщо буде ухвалена пропозиція Туреччини взяти на себе командування силами, що патрулюють море.

Туреччина пропонувала у співпраці з Болгарією та Румунією взяти на себе командування військово-морськими силами.