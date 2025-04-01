Зеленський: Україна готує власні пропозиції щодо іноземних миротворців
Україна готує пропозиції щодо миротворців з країн-союзниць, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Він зазначив, що контингент союзників – фактично, одна з гарантій безпеки для України. Однак найперша та найбільш ефективна гарантія – Сили оборони та безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал.
"Саме з цього й виходимо – українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті – вся інша архітектура безпеки", – зазначив Зеленський.
Він повідомив, що 4 квітня відбудеться зустріч із військовими представниками держав-партнерів. На ній планується обговорити спільний підхід до питання про контингенти.
"Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх у Європі підхід, а отже, і спільні рішення", – підкреслив Зеленський.
- 20 лютого 2025 року повідомлялося, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових для забезпечення її безпеки у разі припинення вогню. Цей план не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме допомогу Штатів з авіацією і розвідкою.
- 27 березня Зеленський повідомляв, що Україна ділитиметься технологіями з тими країнами, які введуть війська.
- 31 березня голова МЗС Польщі заявив, що тільки Україна вирішує, які іноземні війська перебуватимуть на її території.