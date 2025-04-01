Зеленський: Україна готує власні пропозиції щодо іноземних миротворців

За словами президента, на 4 квітня запланована зустріч із союзниками щодо цього питання

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна готує пропозиції щодо миротворців з країн-союзниць, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Він зазначив, що контингент союзників – фактично, одна з гарантій безпеки для України. Однак найперша та найбільш ефективна гарантія – Сили оборони та безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал.

"Саме з цього й виходимо – українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті – вся інша архітектура безпеки", – зазначив Зеленський.

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Він повідомив, що 4 квітня відбудеться зустріч із військовими представниками держав-партнерів. На ній планується обговорити спільний підхід до питання про контингенти.

"Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх у Європі підхід, а отже, і спільні рішення", – підкреслив Зеленський.