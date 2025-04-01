Зеленский: Украина готовит собственные предложения по иностранным миротворцам

По словам президента, на 4 апреля запланирована встреча с союзниками по этому вопросу

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина готовит предложения по миротворцам из стран-союзниц, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он отметил, что контингент союзников – фактически, одна из гарантий безопасности для Украины. Однако первейшая и самая эффективная гарантия – Силы обороны и безопасности, соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал.

"Именно из этого и исходим – украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности", – отметил Зеленский.

Читайте также Европейский контингент в Украине – почему миссия выполнима

Он сообщил, что 4 апреля состоится встреча с военными представителями стран-партнеров. На ней планируется обсудить общий подход к вопросу о контингентах.

"Работать будем на подготовленных предложениях украинской стороны, и нужен общий для всех в Европе подход, а значит, и общие решения", – подчеркнул Зеленский.