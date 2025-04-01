Зеленский: Украина готовит собственные предложения по иностранным миротворцам
Украина готовит предложения по миротворцам из стран-союзниц, которые могут стать частью новой архитектуры безопасности. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
Он отметил, что контингент союзников – фактически, одна из гарантий безопасности для Украины. Однако первейшая и самая эффективная гарантия – Силы обороны и безопасности, соответствующая мотивация, обеспечение, весь необходимый оборонный потенциал.
"Именно из этого и исходим – украинская армия должна быть достаточно сильной, и на этом фундаменте – вся остальная архитектура безопасности", – отметил Зеленский.
Он сообщил, что 4 апреля состоится встреча с военными представителями стран-партнеров. На ней планируется обсудить общий подход к вопросу о контингентах.
"Работать будем на подготовленных предложениях украинской стороны, и нужен общий для всех в Европе подход, а значит, и общие решения", – подчеркнул Зеленский.
- 20 февраля 2025 г. сообщалось, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных для обеспечения ее безопасности в случае прекращения огня. Этот план не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать помощь Штатов с авиацией и разведкой.
- 27 марта Зеленский сообщал, что Украина будет делиться технологиями со странами, которые введут войска.
- 31 марта глава МИД Польши заявил, что только Украина решает, какие иностранные войска будут находиться на ее территории.