Украина будет делиться технологиями с теми странами, которые введут войска – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Teresa Suarez/EPA)

Украина будет делиться военными технологиями с теми странами, которые гарантируют ей безопасность своими войсками. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 марта после саммита "коалиции желающих" в Париже.

"Наработками мы будем делиться с теми партнерами, которые гарантируют нам безопасность своим контингентом. Присутствием", – заявил глава государства.

Среди таких технологий Зеленский назвал дроны, ракеты и противовоздушную оборону.

По словам президента, задача контингента, который может ввести "коалиция желающих", будет касаться не только обеспечения гарантий безопасности, но и "размещения в стратегических местах".

Также он может заниматься тренировками, обучением, производством (в том числе общим), лицензиями для производства зарубежной военной техники в Украине.