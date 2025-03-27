Украина будет делиться технологиями с теми странами, которые введут войска – Зеленский
Украина будет делиться военными технологиями с теми странами, которые гарантируют ей безопасность своими войсками. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 27 марта после саммита "коалиции желающих" в Париже.
"Наработками мы будем делиться с теми партнерами, которые гарантируют нам безопасность своим контингентом. Присутствием", – заявил глава государства.
Среди таких технологий Зеленский назвал дроны, ракеты и противовоздушную оборону.
По словам президента, задача контингента, который может ввести "коалиция желающих", будет касаться не только обеспечения гарантий безопасности, но и "размещения в стратегических местах".
Также он может заниматься тренировками, обучением, производством (в том числе общим), лицензиями для производства зарубежной военной техники в Украине.
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