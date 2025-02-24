Украина сделала 18 "Богдан" за два месяца, Европа потратила бы годы – вице-премьер Дании
Вице-премьер-министр и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен высоко оценил скорость украинского оборонно-промышленного комплекса на примере самоходных артиллерийских установок "Богдана". На специальной встрече YES он напомнил, что в 2024 году Дания вместе с партнерами вложили около $650 млн в украинскую оборонку, передает корреспондент LIGA.net.
По словам Поульсена, в Украине на профинансированное Данией и другими странами изготовление 18 САУ "Богдана" ушло два месяца, когда в Европе их делали бы два года.
Также чиновник заявил, что по цене одной приобретенной в Европе артиллерийской системы в Украине можно изготовить три САУ "Богдана".
По мнению Поульсена, в Украине "способны строить и развивать новые возможности". Дания планирует и в будущем инвестировать в украинский ОПК.
"Я думаю, что это был огромный успех, и это будет продолжаться в этом году, чтобы еще сильнее поддерживать финансирование непосредственно компаний в оборонной сфере в Украине большим количеством денег", – сказал Поульсен.
По словам чиновника, первой причиной для этого является ускорение производства.
Вторая причина, как утверждает Поульсен, заключается в том, что Европа за потраченные в Украине деньги "получает достаточно много".
А третьей причиной для инвестиций являются возможности Украины наладить обслуживание техники и производство запчастей для нее. Все это в комплексе, по мнению Поульсена, дает огромное преимущество на поле боя.
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- 9 января 2025 года стало известно о том, что "датская модель" в 2024 года обеспечила ВСУ вооружением на около €540 млн.