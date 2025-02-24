Украина сделала 18 "Богдан" за два месяца, Европа потратила бы годы – вице-премьер Дании

Также он сказал, что по цене одной приобретенной в Европе артиллерийской системы в Украине можно изготовить три САУ "Богдана"

САУ "Богдана" (Фото: АрмияInform)

Вице-премьер-министр и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен высоко оценил скорость украинского оборонно-промышленного комплекса на примере самоходных артиллерийских установок "Богдана". На специальной встрече YES он напомнил, что в 2024 году Дания вместе с партнерами вложили около $650 млн в украинскую оборонку, передает корреспондент LIGA.net.

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По словам Поульсена, в Украине на профинансированное Данией и другими странами изготовление 18 САУ "Богдана" ушло два месяца, когда в Европе их делали бы два года.

Также чиновник заявил, что по цене одной приобретенной в Европе артиллерийской системы в Украине можно изготовить три САУ "Богдана".

По мнению Поульсена, в Украине "способны строить и развивать новые возможности". Дания планирует и в будущем инвестировать в украинский ОПК.



"Я думаю, что это был огромный успех, и это будет продолжаться в этом году, чтобы еще сильнее поддерживать финансирование непосредственно компаний в оборонной сфере в Украине большим количеством денег", – сказал Поульсен.

По словам чиновника, первой причиной для этого является ускорение производства.

Вторая причина, как утверждает Поульсен, заключается в том, что Европа за потраченные в Украине деньги "получает достаточно много".

А третьей причиной для инвестиций являются возможности Украины наладить обслуживание техники и производство запчастей для нее. Все это в комплексе, по мнению Поульсена, дает огромное преимущество на поле боя.

СПРАВКА. "Богдана" – украинская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, которая стала первой украинской САУ под стандартный для стран НАТО калибр снарядов 155 миллиметров. В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за остров Змеиный. В 2023 году ее официально приняли на вооружение украинской армии.