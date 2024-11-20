"Датская модель 2.0" и 2,2 млрд евро помощи в 2025-м: о чем договорились Умеров и Поульсен
Украина и Дания обсудили увеличение военной помощи Киеву на 2025 год и новую инициативу – "Датская модель 2.0". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров во время рабочего визита в Данию, в рамках которого он встретился с коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.
Умеров отметил, что Украина высоко ценит поддержку Дании через "Датскую модель" финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса. Эта инициатива уже доказала свою результативность, и было условлено продолжить ее развитие.
Ключевым направлением переговоров, отметил Умеров, стала новая инвестиционная инициатива – "Датская модель 2.0".
Этот формат предполагает взаимовыгодное сотрудничество, которое будет включать инвестиции в оборонные и технологические компании Украины, ускорение поставок вооружений, а также доступ Дании к современным технологиям, сообщил Умеров.
Также они обсудили дальнейшее сотрудничество на 2025 год, в частности увеличение объема военной поддержки Украины до 2,2 млрд евро.
"Эта помощь станет основой для подготовки наших бригад и их оснащения современной техникой", – сообщил Умеров.
Он отметил, что отдельно было сосредоточено внимание на общих проектах в сфере оборонной промышленности.
"Украина продолжает демонстрировать эффективность собственных разработок, в частности ракетной программы, таких как "Нептун" и ударных дронов, которые позволяют наносить точные удары на тысячи километров в глубину территории врага", – подчеркнул министр.
Накануне премьер Дании Мэтте Фредериксен объявила о новом пакете военной помощи – более 130 млн евро прямых инвестиций в украинскую оборонную промышленность, прежде всего на дальнобойные военные способности.
- 11 ноября сообщалось, что Дания вложила 535 млн евро в закупку украинского оружия для ВСУ.
- По состоянию на 19 ноября Дания уже передала Украине шесть многоцелевых истребителей F-16. От страны будут еще две партии самолетов.