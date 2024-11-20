"Данська модель 2.0" і 2,2 млрд євро допомоги у 2025-му: про що домовились Умєров і Поульсен

Також Данія збільшить військову допомогу для України у 2025 році

Троельс Лунд Поульсен та Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Україна та Данія обговорили збільшення військової допомоги Києву на 2025 рік та нову ініціативу – "Данська модель 2.0". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час робочого візиту до Данії, у межах якого він зустрівся з колегою Троельсом Лундом Поульсеном.

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Умєров зазначив, що Україна високо цінує підтримку Данії через "Данську модель" фінансування українського оборонно-промислового комплексу. Ця ініціатива вже довела свою результативність, і було домовлено продовжити її розвиток.

Ключовим напрямом переговорів, зазначив Умєров, стала нова інвестиційна ініціатива – "Данська модель 2.0".

Цей формат передбачає взаємовигідну співпрацю, яка включатиме інвестиції в оборонні й технологічні компанії України, прискорення постачання озброєнь, а також доступ Данії до сучасних технологій, повідомив Умєров.

Також вони обговорили подальшу співпрацю на 2025 рік, зокрема збільшення обсягу військової підтримки України до 2,2 млрд євро.

"Ця допомога стане основою для підготовки наших бригад та їх оснащення сучасною технікою", – повідомив Умєров.

Він зазначив, що окремо було зосереджено увагу на спільних проєктах у сфері оборонної промисловості.

"Україна продовжує демонструвати ефективність власних розробок, зокрема ракетної програми, таких як "Нептун" та ударних дронів, які дозволяють завдавати точних ударів на тисячі кілометрів у глибину території ворога", – наголосив міністр.

Напередодні прем’єрка Данії Метте Фредеріксен оголосила про новий пакет військової допомоги – понад 130 млн євро прямих інвестицій в українську оборонну промисловість, передусім на далекобійні військові спроможності.