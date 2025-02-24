Україна зробила 18 "Богдан" за два місяці, Європа витратила б роки – віцепрем'єр Данії

Також він сказав, що за ціною однієї придбаної в Європі артилерійської системи в Україні можна виготовити три САУ "Богдана"

САУ "Богдана" (Фото: АрміяInform)

Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен високо оцінив швидкість українського оборонно-промислового комплексу на прикладі самохідних артилерійських установок "Богдана". На спеціальній зустрічі YES він нагадав, що у 2024 році Данія разом з партнерами вклали близько $650 млн в українську оборонку, передає кореспондент LIGA.net.

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За словами Поульсена, в Україні на профінансоване Данією та іншими країнами виготовлення 18 САУ "Богдана" пішло два місяці, коли у Європі їх робили б два роки.

Також посадовець заявив, що за ціною однієї придбаної в Європі артилерійської системи в Україні можна виготовити три САУ "Богдана".

На думку Поульсена, в Україні "здатні будувати та розвивати нові можливості". Данія планує і в майбутньому інвестувати в український ОПК.



"Я думаю, що це був величезний успіх, і це також буде продовжуватись цього року, щоб ще сильніше підтримувати фінансування безпосередньо компаній в оборонній сфері в Україні більшою кількістю грошей", – сказав Поульсен.

За словами урядовця, першою причиною для цього є прискорення виробництва.

Друга причина, як стверджує Поульсен, полягає в тому, що Європа за витрачені в Україні гроші "отримує досить багато".

А третьою причиною для інвестицій є можливості України налагодити обслуговування техніки та виробництво запчастин для неї. Все це у комплексі, як вважає Поульсен, дає величезну перевагу на полі бою.

ДОВІДКА. "Богдана" – українська 155-мм самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ під стандартний для країн НАТО калібр снарядів 155 міліметрів. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. У 2023 році її офіційно прийняли на озброєння української армії.