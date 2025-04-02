"Коаліція рішучих" обговорить українські пропозиції з сил стримування – Зеленський

Буде обговорюватися не лише розміщення контингенту, а й участь Україні в архітектурі безпеки Європи

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч військових з країн, які готові розмістити свій контингент на території України для стримування агресії Росії після укладення миру та обговорення українських пропозицій з цього питання. Про це він заявив під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, 1 квітня.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За словами Володимира Зеленського, зустріч запланована на п’ятницю, 4 квітня.

"Це не перша і не остання зустріч військових щодо контингенту. Були зустрічі у Франції, Великобританії, онлайн та офлайн. Йде глибоке обговорення. Я вважаю, що базуючись на наших пропозиціях, ми отримаємо більш конкретні відповіді вже в цю п'ятницю", – сказав він.

Читайте також Європейські війська в Україні та страх Путіна. Підсумки саміту в Парижі

Як повідомив президент, під час зустрічі "коаліції рішучих" обговорюватиметься не тільки введення іноземного контингенту, а й участь Україні в архітектурі безпеки Європи.

"Це дуже важливо. Як буде виглядати майбутнє української армії як частини безпеки всього контингенту", – сказав він.





Очолюють коаліцію Франція та Велика Британія. Країни коаліції домовилися надавати військову, фінансову, матеріально-технічну та розвідувальну допомогу Україні. Деякі, зокрема, погодилися надати контингент для розміщення на території України після припинення російсько-української війни, щоб запобігти повторній агресії Росії. Згодом об'єднання країн, готових до введення в Україну своїх військових, почали називати "коаліцією рішучих". "Коаліція охочих" – це міжнародна ініціатива, яку оголосив 2 березня 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер . Її мета – консолідувати європейську підтримку України в умовах нестабільної політики США та створити передумови для довготривалого миру. На початку об'єднувала 18 країн, а потім розширилася до понад 30. До ініціативи доєдналися країни Євросоюзу, члени НАТО, а також держави поза блоками.Очолюють коаліцію Франція та Велика Британія. Країни коаліції домовилися надавати військову, фінансову, матеріально-технічну та розвідувальну допомогу Україні. Деякі, зокрема, погодилися надати контингент для розміщення на території України після припинення російсько-української війни, щоб запобігти повторній агресії Росії. Згодом об'єднання країн, готових до введення в Україну своїх військових, почали називати "коаліцією рішучих".