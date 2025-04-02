"Коаліція рішучих" обговорить українські пропозиції з сил стримування – Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч військових з країн, які готові розмістити свій контингент на території України для стримування агресії Росії після укладення миру та обговорення українських пропозицій з цього питання. Про це він заявив під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок, 1 квітня.
За словами Володимира Зеленського, зустріч запланована на п’ятницю, 4 квітня.
"Це не перша і не остання зустріч військових щодо контингенту. Були зустрічі у Франції, Великобританії, онлайн та офлайн. Йде глибоке обговорення. Я вважаю, що базуючись на наших пропозиціях, ми отримаємо більш конкретні відповіді вже в цю п'ятницю", – сказав він.
Як повідомив президент, під час зустрічі "коаліції рішучих" обговорюватиметься не тільки введення іноземного контингенту, а й участь Україні в архітектурі безпеки Європи.
"Це дуже важливо. Як буде виглядати майбутнє української армії як частини безпеки всього контингенту", – сказав він.
Очолюють коаліцію Франція та Велика Британія. Країни коаліції домовилися надавати військову, фінансову, матеріально-технічну та розвідувальну допомогу Україні. Деякі, зокрема, погодилися надати контингент для розміщення на території України після припинення російсько-української війни, щоб запобігти повторній агресії Росії. Згодом об'єднання країн, готових до введення в Україну своїх військових, почали називати "коаліцією рішучих".
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