"Коалиция решительных" обсудит украинские предложения по силам сдерживания – Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу военных из стран, готовых разместить свой контингент на территории Украины для сдерживания агрессии России после заключения мира и обсуждения украинских предложений по этому вопросу. Об этом он заявил во время брифинга с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, 1 апреля.
По словам Владимира Зеленского, встреча запланирована на пятницу, 4 апреля.
"Это не первая и не последняя встреча военных по контингенту. Были встречи во Франции, Великобритании, онлайн и офлайн. Идет глубокое обсуждение. Я считаю, что, основываясь на наших предложениях, мы получим более конкретные ответы уже в эту пятницу", – сказал он.
Как сообщил президент, во время встречи "коалиции решительных" будет обсуждаться не только введение иностранного контингента, но и участие Украины в архитектуре безопасности Европы.
"Это очень важно. Как будет выглядеть будущее украинской армии как части безопасности всего контингента", – сказал он.
Возглавляют коалицию Франция и Великобритания. Страны коалиции договорились оказывать военную, финансовую, материально-техническую и разведывательную помощь Украине. Некоторые, в частности, согласились предоставить контингент для размещения на территории Украины после прекращения российско-украинской войны, чтобы предотвратить повторную агрессию России. Впоследствии объединения стран, готовых к введению в Украину своих военных, стали называть "коалицией решительных".
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