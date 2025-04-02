Кулеба: Надеяться, что миротворцы остановят Путина и войну, – это инфантильность

Дмитрий Кулеба (Фото: LIGA.net)

Надеяться, что иностранные миротворцы или военный контингент стран-союзниц остановит полномасштабную войну в Украине, – это инфантильность. Пока Украина сама не станет сильной, никакие миротворцы не помогут, заявил в интервью LIGA.net бывший министр иностранных дел, а ныне посол по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что тема миротворцев в Украине обсуждается не в первый раз. В 2015-2019 годах вопросы миротворцев ООН также поднимались в соцсетях, в медиа и официальной дипломатии.

Об этом продолжают говорить, по его мнению, потому, что люди мыслят категориями, что кто-то придет и все прекратит, но это инфантильность.

"Давайте откровенно. Вот придут какие-то миротворцы, станут и все остановят. Давайте наконец признаем, что пока мы сами не будем достаточно сильными, чтобы Путин или Россия не решалась на нас нападать, никакие миротворцы нам не помогут", – отметил Кулеба.

По его словам, людям нужно давать надежду, что "что-то происходит" и "кто-то обсуждает что-то". Однако в модели присутствия обсуждаемых сейчас миротворцев речь не идет о том, что иностранные военные будут стоять между российскими и украинскими войсками и остановят их от стрельбы.

По словам Кулебы, это даже хуже, чем миссия ОБСЕ, которая присутствовала на Донбассе с 2014 года, но не могла определиться, кто именно стреляет.

"А что будут говорить те, кто будет сидеть где-то там на правом берегу Днепра? Политически это хорошо: появление здесь военных – это преодоление психологического барьера, которое потом со временем может вырасти во что-то большее. Но остановить войну это никоим образом не помогает", – отметил бывший глава МИД.